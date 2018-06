El membre del CDR d'Esplugues en cerca i captura anuncia que és a l'exili

L'Adrià, el jove d'Esplugues de Llobregat membre del CDR local acusat de sedició, rebel·lió i pertinença a grup terrorista i en cerca i captura ha anunciat aquest divendres que ha marxat a l'estranger i que, "tot i la por que sent", està bé.Gairebé dos mesos després de fugir de casa seva i de no tenir cap notícia d'ell, els membres del seu grup de suport han fet pública una carta de l'Adrià on denuncia la repressió a la que està sent sotmès i on assegura que la por que ha sentit des que el passat 10 d'abril la policia es va presentar a casa seva s'ha transformat "en por a la indiferència".A la missiva, el jove de 25 anys també fa una crida a participar a la manifestació convocada aquest diumenge a les cinc de la tarda davant de l’Ajuntament d’Esplugues per a denunciar la seva situació i la persecució de què són víctima ell, la Tamara Carrasco i els membres dels CDR "per protestar pacíficament".

