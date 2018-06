Puigcorbé renuncia com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Juanjo Puigcorbé ha anunciat aquest divendres que deixa l'acta a l'Ajuntament de Barcelona i com a delegat de cultura de la Diputació de Barcelona. La renúncia, segons ha informat ERC, es produeix per motius personals, a l'espera que s'anunciï la persona que agafarà el relleu."Ha estat una satisfacció i un honor poder servir la meva ciutat i el meu país treballant intensament per la cultura durant els darrers tres anys", relata Puigcorbé a través d'una carta. Per això, ha agraït la col·laboració de totes les persones del sector, així com les institucions, i ha assegurat que espera que la feina feta "haurà contribuït, ni que sigui modestament, a millorar i dinamitzar el món de la cultura i la societat en general".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)