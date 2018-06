El responsable de l'aplicació del 155 a Catalunya durant set mesos ha decidit abandonar la política, segons avança El Periódico. Fa gairebé 20 anys que ocupa càrrecs públics, passant de ser regidor a l'Ajuntament de Huesca, conseller i portaveu al Govern d'Aragó, senador i també número 2 en el Ministeri d'Administracions Territorials, pilotat per Soraya Sáenz de Santamaría.Segons publica a aquest diari, hauria pres la decisió per dedicar més temps a la família i per bolcar-se en l'empresa privada. Ja ha comunicat el seu pas al costat a Sáenz de Santamaría, a la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, i a l'expresidenta del govern aragonès, Luisa Fernanda Rudi.El responsable de l'aplicació del 155 a Catalunya deixa la política defensant que el govern de Mariano Rajoy ha fet les "intervencions mínimes" durant els mesos d'aplicació del 155, que ha suposat el control de les institucions catalanes en una situació sense precedents en la democràcia espanyola.

