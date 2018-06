Alerta policial per una factura falsa d'electricitat

Reps un correu electrònic que sembla ser de Fecsa Endesa i et diu que t’ha de fer el reemborsament d’una factura que ha cobrat per duplicat? És una estafa. No piquis i els donis les teves dades bancàries! pic.twitter.com/VlJltsvpul — Mossos (@mossos) 7 de juny de 2018

Diversos cossos policials, entre els quals els Mossos d'Esquadra, han alertat d'una estafa que s'està posant de moda entre els estafadors i que té per objectiu robar-te les dades personals.El procediment és el següent: t'arriba un correu electrònic amb una suposada factura d'Endesa (que no té res a veure amb l'empresa) que t'han cobrat dues vegades l'electricitat i, tot seguit, et demanen que els contestis aportant dades personals com el DNI o el número de compte perquè et pugui retornar els diners a través d'una transferència. És justament aquí quan no s'ha de picar i no contestar el correu."Reps un correu electrònic que sembla ser de Fecsa Endesa i et diu que t'ha de fer fer el reemborsament d’una factura que ha cobrat per duplicat? És una estafa. No piquis i els donis les teves dades bancàries!", han escrit des del compte de Twitter de la policia catalana.

