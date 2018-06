Torra: «La República no és possible sense un salt col·lectiu per fer-la efectiva»

El president de la Generalitat, Quim Torra, reflexiona a El quadern suís (Proa, 2018) sobre les "lliçons apreses" del procés cap a la independència. En l'epíleg del llibre, el cap de l'executiu assegura que "sense un salt col·lectiu i nacional que no només defensi sinó que respongui organitzadament i concentradament a fer efectiva la República, aquesta no és possible".A més, el president del Govern també apunta que després de l'1-O s'ha demostrat que "de l'Estat ho podem esperar tot" i que "d'Europa no en podem esperar gaire". Torra també subratlla que la independència és "irreversible", però que de cara al futur cal fer alguna cosa més que guanyar: "L'independentisme ha de defensar la seva victòria". El president relata a l'obra les seves reflexions sobre la política catalana del segle XX durant els 18 anys que va treballar per a una companyia multinacional d'assegurances a Suïssa.A l'epíleg de El quadern suís, escrit l'abril de 2018, Torra destaca que els catalans han estat capaços d'organitzar un referèndum d'autodeterminació i guanyar-lo, a més de defensar amb els propis cossos "el dret a votar", i aturar el país "per protestar". Que un Parlament escollit democràticament per tirar endavant un programa tirava endavant un programa que incloïa la declaració política de la independència de Catalunya. Així mateix, el president també remarca que el Parlament va tirar endavant un programa que incloïa la declaració política de la independència.Sobre Europa, el president del Govern argumenta que no se'n pot esperar "gaire", i que el que "realment" ha sorprès ha estat que la comunitat internacional permetés "el grau de violència" de l'Estat l'1-O, i que emparés la "repressió" contra els polítics sobiranistes electes.Torra conclou el llibre fent una comparació entre la seva experiència a la multinacional d'assegurances on va treballar i el procés d'independència: "Millorant, perfeccionant, aprenent i corregint, un cop i un altre, la meva companyia va arribar a liderar el mercat europeu d'assegurances. Lliçons apreses que hem de tenir en compte, més que mai, de cara al futur, on l'independentisme ha de fer alguna cosa més que guanyar: ha de defensar la seva victòria".

