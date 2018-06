L'oblit de les víctimes del franquisme arriba al Regne Unit i als Estats Units

"En aquelles bardisses van tirar la seva roba. Que injusta que és la vida ... Que injust és l'ésser humà". Les paraules colpidores de María Martín, una de les protagonistes del documental "El silenci dels altres", són el reflex de les víctimes del franquisme que encara avui lluiten per recuperar els seus familiars de les fosses comunes. La seva mare va ser afusellada l'any 1936, enterrada en una fossa comuna a Toledo i mai l'han pogut recuperar. Martín va morir l'any 2014 amb 83 anys esperant guanyar una batalla que feia 37 anys que lluitava.El documental farà una gira per projectar-se a festivals de denúncia, tant als Estats Units com al Regne Unit. La seva primera parada serà demà, 9 de juny, al festival de cinema de Sheffield, fet que ha portat al diari britànic The Guardian a fer una extensa peça de crítica a la gestió de la política de l'estat espanyol amb les víctimes del franquisme. El 19 de juny serà el dia més destacat, exhibint-se a l'Human Rights Watch Festival a Nova York.Els directors de la cinta, Almudena Carracedo i Robert Bahar, recullen les veus de les víctimes de la dictadura de Franco amb la producció adjunta de Pedro Almodóvar. Els testimonis es mouen en tres temàtiques: els desapareguts en fosses, els torturats per la dictadura i els nens robats del franquisme. La cinta va guanyar al febrer dos premis a la secció Panorama del Festival de Berlin (Berlinale). A més, va obtenir molt bones crítiques per experts del tema com l'escriptor Paul Preston o el cineasta britànic Ken Loach.

