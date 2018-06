L'ACM exigeix al govern espanyol derogar la llei Montoro que tutelava els governs locals

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, ha reclamat al nou govern de Pedro Sánchez que demostri confiança en el món local derogant la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i modificant la llei de sostenibilitat financera.Aquestes dues normes, denuncia Saldoni, "limiten les competències dels municipis i coarten la seva autonomia". Un cop finalitzada la reunió del comitè executiu de l'ACM celebrada aquest divendres a Sant Climent de Llobregat, Saldoni ha afirmat "que no és normal" que el govern espanyol no confiï en la institució més propera als ciutadans, dient als consistoris "com han de gastar els seus recursos".Sobre els primers passos del nou Govern de Quim Torra, Saldoni els qualifica d'"esperançadors" perquè la secretaria del món local queda en "un lloc preeminent" al passar a dependre de Presidència i perquè ja s'està treballant en revertir els efectes del 155.