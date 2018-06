Portes obertes al monestir de Santa Maria de Vallbona, el monument favorit dels catalans

El monestir de Santa Maria de Vallbona, a l’Urgell, celebra aquest dissabte que és el flamant guanyador de la tercera edició del concurs del monument favorit dels catalans amb una jornada de portes obertes i visites guiades gratuïtes. La festa tindrà com a colofó el lliurament de la placa que distingeix Santa Maria de Vallbona com el monument preferit en la tercera edició del certamen, després de superar a la gran final Sant Pere de Rodes.Els actes començaran a partir de les 11 h. del matí amb les visites guiades gratuïtes al monestir i a l’Espai Museístic del Cinema, que acull la col·lecció d’objectes de cinema de Josep M. Queraltó i que també està ubicat a Vallbona de les Monges.També a les 11 h. començarà, a la plaça del Monestir, un tast de vins, aigües, olis i cerveses artesanes i els visitants podran gaudir de demostracions d’elaboració de vidres. Tot seguit, al punt de les 13 h. hi haurà repic de campanes al monestir, fent reviure un patrimoni sonor d’importància per als pobles com a mitjà de comunicació. Coincidint amb el repic, l'abadessa del monestir i l'alcalde de Vallbona de les Monges seran els encarregats de recollir la placa que els acredita com el monument favorit dels catalans 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)