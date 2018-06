Localitzen sana i estàlvia a Barcelona la menor de 15 anys desapareguda a Girona

Localitzada sana i estàlvia a Barcelona la menor de 15 anys desapareguda dijous a Girona, segons informen els Mossos d'Esquadra que havien difós la seva fotografia per xarxes socials demanant col·laboració ciutadana per trobar-la. La família de la jove no tenia notícies d'ella des de dijous a les 19 h. de la tarda, quan va marxar de casa i no va tornar a l'hora de sopar. Els familiars van entrar a l'habitació i van trobar una nota on deia que havia marxat.

