Joan-Elies Adell serà el nou director de la Institució de les Lletres Catalanes

Laura Borràs ja té successor al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Serà el valencià Joan-Elies Adell (Vinaròs, 1968), poeta, filòleg i traductor que agafa el relleu de l'anterior directora després que aquesta hagi estat designada consellera de Cultura de la Generalitat. El nomenament serà aprovat aquest dimarts pel Consell de Govern, tal com avança l' Ara Adell dirigia, des de l'any 2009, l'oficina catalana de la Generalitat a Itàlia, ubicada a l'Alguer. Es va donar a conèixer com a poeta l'any 1994 amb La matèria del temps (El Mèdol), al qual li van seguir A curt termini (3i4), Encara una olor (Bromera) i Pistes falses (La Garúa). Entre d'altres, ha guanyat els premis Ciutat d'Elx, Alfons el Magnànim i Màrius Sampere. Properament, Saldonar publicarà Res no és personal, el seu darrer poemari.

