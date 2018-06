La Generalitat s'implica amb els Jocs Mediterranis amb una inversió de 32 milions d'euros

La Generalitat de Catalunya ha fet costat als Jocs Mediterranis que se celebraran d'aquí dues setmanes des del començament, quan només un projecte que estava molt verd. El suport del govern català a l'esdeveniment esportiu s'ha vist reflectit amb una inversió de 32,2 milions d'euros i les signatures de diversos convenis.Aquest divendres, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha posat damunt a taula les xifres, desglossades, de les inversions de la Generalitat. El representant institucional ha assegurat que els Jocs Mediterranis haN estat una aposta clara del Govern i una implicació vinculada a les infraestructures, "tenint el Palau d'Esport Catalunya com a màxim exponent".Figueras ha detallat que la Generalitat ha invertit 17,8 milions d'euros més 500.000 euros que s'han destinat a finançar la posada a punt i el funcionament del Palau durant la celebració dels Jocs Mediterranis.Per altra banda, el secretari general de l'Esport ha assegurat, que més enllà de la competició, els Jocs Mediterranis "són una bona oportunitat de diàleg entre Catalunya i Espanya" i alhora, són "una bona manera de reviure la flama olímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona".Figueras ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, inaugurarà el Palau d'Esports -encara sense data fixada- però no ha confirmat que hi sigui durant la inauguració dels Jocs Mediterranis.La Generalitat també ha col·laborat amb els Jocs signant convenis amb l'Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona 2017 per donar suport a les despeses organitzatives (553.700 euros els anys 2013 i 2014, i 907.500 euros els anys 2015, 2016 i 2017).A més, la secretaria general de l'Esport, a través del CAR de Sant Cugat, cedirà el responsable mèdic de l'Equip de Control Antidopatge, 5 metges i un fisioterapeuta; va destinar, a través de l'lNEF Catalunya, un professor qualificat per donar suport en tasques d'organització, i va encarregar un estudi de viabilitat sobre l'AneIla Mediterrània.

