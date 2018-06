Crida per trobar una menor de 15 anys desapareguda a Girona

Ajuda'ns a trobar la Paula, desapareguda el 7 de juny a la tarda a Girona. Fes RT



Ayúdanos a encontrar a Paula, desaparecida el 7 de junio por la tarde en Girona. Haz RT pic.twitter.com/1qscNGwiRY — Mossos (@mossos) 8 de juny de 2018

Busquen una menor de 15 anys desapareguda des d'aquest dijous a la tarda a Girona. Els Mossos d'Esquadra i familiars han difós la seva fotografia a través de les xarxes socials i demanen col·laboració per trobar-la.En el moment de desaparèixer, la menor duia pantalons llargs negres, camisa clara de ratlles, dessuadora blanca amb cremallera i bambes fosques amb cordons blancs. La menor va marxar de casa a quarts de set però no va tornar a l'hora de sopar. Els familiars van entrar a l'habitació i van trobar una nota on deia que havia marxat.La policia demana que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre la jove truqui al telèfon d'emergències 112.

