El català perd 300.000 parlants habituals en tan sols 10 anys

El català perd 300.000 parlants habituals a Catalunya entre els anys 2003 i 2013, tot i que el nombre de joves que tenen el català com a llengua habitual al país entre els anys 2008 i 2013 passen del 31,5% al 36,4%. Segons dades de l'informeCAT 2018 presentat aquest divendres per la Plataforma per la Llengua, més de 10 milions de persones parlen català a tot el món i més de 13 milions i mig l'entenen tenint en compte tots els territoris de parla catalana.La xifra de parlants, segons dades sociodemogràfiques de 2017 i 2018, representa un 68,7% de la població total de la comunitat lingüística de parla catalana, i el percentatge de gent assegura entendre'l se situa en el 91,5%.Si el 2003, 2.584.900 persones de més de 15 anys tenien el català com a llengua habitual a Catalunya, el 2013 només l'hi tenien 2.269.600. Durant el mateix termini, el castellà va passar de tenir 2.650.300 parlants habituals a Catalunya, a tenir-ne 3.172.600. Això representa, segons l'estudi, un descens en el nombre absolut de persones que tenen el català com a llengua habitual, que s'ha reduït en 300.000 persones respecte de l'any 2003.Així mateix, entre el 2008 i el 2013, darrer any del qual es tenen dades d'usos lingüístics, la població compresa entre els 15 i els 29 anys d'edat baixa en 220.400 persones i el nombre de parlants habituals de català en aquesta franja d'edat es redueix en 13.900.Si s'observen les dades en termes relatius, es detecta que augmenten del 31,5% l’any 2008 al 36,4% el 2013 les persones amb edats compreses entre els 15 i els 29 anys que tenen el català com a llengua habitual, malgrat que la xifra encara és lluny del 42,2% de l'any 2003. Plataforma també ha destacat la xifra de parlants habituals de català que entre els 15 i els 29 anys és un 5,5% més alta que en la generació amb edats compreses entre els 30 i els 44 anys.Una altra dada de l'informe indica que més del 70% de les persones de Catalunya i les Illes que saben parlar català canvien de llengua quan algú els respon en espanyol. Segons les darreres dades, els ciutadans de les Illes Balears que canvien de llengua representen el 78,4% del total de població que sap parlar català.En el cas de Catalunya, el percentatge de persones que saben parlar català però canvia de llengua és "lleugerament inferior" (71%). Així, la reacció de set de cada deu individus després d'haver-se adreçat a algú en català i rebre una resposta en espanyol, és canviar de llengua. Segons dades del 2015, només set de cada mil famílies a la Catalunya del Nord transmeten el català als fills.

