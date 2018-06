La dura resposta d'Arrimadas a la carta de Torra oferint-li diàleg sense «cap condició»

Pel diàleg sincer i madur que demana la societat catalana cal respectar principis bàsics democràtics com la pluralitat política, la neutralitat institucional o la llei. Si el Sr. Torra volgués dialogar, estem segurs que rectificaria i faria un gest, però només busca confrontació. https://t.co/USReABUPOv — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 8 de juny de 2018

Inés Arrimadas ha respost amb un contundent missatge a Twitter la carta que el president del Govern, Quim Torra, li ha enviat aquest matí, després que la líder de Cs el plantés en la roda de contactes al Palau de la Generalitat. "Si el senyor. Torra volgués dialogar, estem segurs que rectificaria i faria un gest, però només busca confrontació", ha replicat Arrimadas, que també ha apuntat que "pel diàleg sincer i madur que demana la societat catalana cal respectar principis bàsics democràtics com la pluralitat política, la neutralitat institucional o la llei".Aquest divendres al matí Torra havia ofert per carta a Arrimadas un diàleg sense "cap condició". La líder de Cs va anunciar ahir que no se sentiria convocada a la reunió amb Torra mentre el Govern mantingués la pancarta que demana l'alliberament dels "presos polítics" i el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat.A banda, la líder de Cs ha reiterat des del faristol del Parlament que no es reunirà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, mentre no es retiri la pancarta per la llibertat dels presos de la façana del Palau. La dirigent de Ciutadans ha repetit que Torra "exclou" amb la seva actitud milions de catalans, els que no són independentistes.Arrimadas ha fet un balanç de la primera setmana després de la fi de la vigència del 155. Ha exposat que el Govern Torra ja ha pres les primeres decisions, com "reobrir les ambaixades, fer una purga als Mossos d'Esquadra, donar més diners a TV3" i assistir "impassible" als incidents d'ahir a la UB en un acte com el que va programar Societat Civil Catalana en homenatge a Cervantes.Arrimadas ha titllat de "feixistes" els qui van boicotejar l'acte. Tot seguit, s'ha adreçat retòricament al nou president espanyol, Pedro Sánchez, per preguntar: "Qui protegeix els milions de catalans que no són independentistes?".

