Guanyador del concurs «Ahora caigo»: «Amb els 100.000 euros aniré amb el meu pare al Mundial de Rússia»

- Com s’ha gestat la participació d’en Fali Morillas en aquesta aventura televisiva?



- De sempre a casa o amb la meva àvia he anat seguint aquesta tipologia de concursos i va ser precisament ella qui em va animar a presentar-me. El gener del 2017 vaig fer el primer intent, després vaig repetir el mateix procediment al mes de maig i a finals d’aquell mateix any; sense èxit tots ells.

- És normal això, després de tanta insistència?



- Aquests programes, quan contactes amb ells, ja et diuen que si en aproximadament dos mesos no t’avisen és que no compleixes amb el perfil de persona que busquen. Així i tot, el passat mes de febrer vaig tenir sort i em van convocar a una entrevista.

- Alguna prova en concret?



- Entre altres coses, et fan omplir un qüestionari on has de dir els teus gustos, les teves dades personals i també respondre preguntes com què faries amb els diners del premi. Aquesta entrevista personal vol dir que tens moltes possibilitats de participar al concurs. De fet, poques setmanes més tard ja em van trucar per dir-me que havia estat seleccionat.

- On i quan es va enregistrar la seva participació a Ahora Caigo?



- L’11 d’abril en una nau de Sant Just Desvern, el meu pare em va acompanyar a les 8.45 del matí i aquí és on comença tota la maquinària. Primer ens fan deixar els nostres objectes personals en una taquilla, perquè no podem portar telèfon ni res per l’estil. Després vaig estar una bona estona a maquillatge i vestuari, per tot seguit entrar al plató.

L’enregistrament del programa no dura massa, poc més d’una hora; després et fan passar a una sala on firmes un document de confidencialitat pel qual no pots dir res del que ha passat dins el plató fins al dia de l’emissió. Evidentment que són conscients que a la sortida o quan arribes a casa, els hi comunicaria als meus pares.

- Quina va ser la reacció quan els hi va comunicar?



- El meu pare estava a fora i em va veure amb bosses del programa i un joc de taula com a regal. Em va preguntar com m’havia anat i no li vaig respondre pas que tenia 100.000 euros a la meva butxaca, sinó que havia guanyat tot. Ja ens enteníem, perquè com a casa coneixen el concurs, no va ser necessari dir res més.

- Com es guarda el secret fins al dia de l’emissió?



- Actuant una mica, clar els meus amics sabien que jo havia enregistrat el programa, però no pas el resultat final. Un dia abans de l’emissió del programa, alguns mitjans de comunicació van avançar la notícia i tothom va lligar caps.

- Què farà amb els 100.000 euros del premi?



Vull intentar anar amb el meu pare a veure algun partit del Mundial de futbol a Rússia i més endavant un viatge amb la resta de la família. A més, també vull guardar part dels diners per poder pagar els estudis de Ciències Polítiques i Dret.

L'hereu de Sitges, al concurs. Foto: Antena 3 Vull intentar anar amb el meu pare a veure algun partit del Mundial de futbol a Rússia i més endavant un viatge amb la resta de la família. A més, també vull guardar part dels diners per poder pagar els estudis de Ciències Polítiques i Dret.

Un sofà, una avià i el visionament d'un concurs televisiu quasi cada tarda; així és l'origen de la història, relatada aque ha conduït el jove de 19 anys de Sitges Rafael Morillas, conegut com a Fali i hereu de la població, a guanyar 100.000 euros en un concurs de televisió.El passat 11 d'abril, Morillas es va desplaçar a Sant Just Desvern, on s'enregistra el programa d'Antena 3 Ahora Caigo . Un concurs on els participants han d'anar superant diferents preguntes i trampes per emportar-se o no cap a casa, premis que van des dels 3.000 euros fins a la quantitat guanyada pel concursant sitgetà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)