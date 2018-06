El missatge de Sánchez als seus ministres: prioritzar pacte i diàleg «sense exclusions»

Carta de Pedro Sánchez als seus ministres. Apel•la a la negociació, al pacte i al consens. pic.twitter.com/Vi0JqKOQeC — Albert Calatrava (@albertcalatrava) 8 de juny de 2018

El govern de Pedro Sánchez ja està en marxa. Aquest divendres s'ha celebrat la primera reunió del consell de ministres i ha servit per constatar que l'executiu neix amb la voluntat, ja expressada, d'establir diàleg "sense exclusions" i amb el consens per bandera. El president espanyol ha enviat una carta al seu equip per insistir en dos conceptes que considera troncals: prioritzar el pacte i la negociació.En la missiva, Sánchez destaca que l'Estat ha de tenir una "clara vocació europeista" i remar cap a l'objectiu de retornar a Espanya "el paper protagonista en la construcció europea". Compromís amb la igualtat, posició combativa vers la discriminació i predisposició pel consens, són els altres punts destacats pel cap de l'executiu en el seu escrit.Sánchez aposta per una política de pactes -a la qual, sigui com sigui, s'hi veu obligat, ja que està en clara minoria al Congrés amb tan sols 85 diputats- sense excloure cap grup parlamentari. No tanca la porta, doncs, a pactar -segons les circumstàncies de cada moment- amb les forces independentistes, Podem, Ciutadans o inclús el Partit Popular. "Devem fer del consens, la negociació i el pacte un mecanisme essencial de funcionament", escriu.El president espanyol evita fer referència explícita a Catalunya -com si ha fet la seva portaveu, Isabel Celaá, de bon matí a Radio Euskadi, marcant com una prioritat obrir diàleg amb la Generalitat -, però assenyala "l'enfortiment de la cohesió social i territorial" com un "repte extraordinari" d'un període "apassionant".

