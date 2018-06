​Anticorrupció demana processar Camps per malversació i prevaricació en la Fórmula 1

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat processar l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps (PP) per prevaricació i malversació de cabals públics en l'anomenat cas Valmor, que investiga les presumptes irregularitats comeses en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València.El ministeri públic demana el sobreseïment, en no quedar acreditada la seva participació en els presumptes fets delictius, pel que fa als altres investigats, l'exconsellera de Turisme i Esport Lola Johnson; l'expilot de motos Jorge Martínez 'Aspar'; l'assessora Betlem Reyero, així com de l'exresponsable de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras.En l'escrit la fiscalia apunta que Francisco Camps va arribar a un acord verbal amb el magnat de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, "al marge de qualsevol procediment administratiu", per celebrar a València un Gran Premi de la Fórmula 1. Després de diverses reunions entre l'excap del Consell i Ecclestone, el primer hauria decidit "de manera personal" que se celebrés a la capital valenciana l'esdeveniment "pensant en el benefici electoral que li generaria a les eleccions autonòmiques de maig de 2007". De fet, recorda que la iniciativa es va presentar pel mateix Camps i el magnat el 10 de maig d'aquell any, fet que va comportar una denúncia davant la Junta Electoral.

