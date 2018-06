​Sánchez fitxa el presentador de Cuatro Miguel Ángel Oliver

El periodista Miguel Ángel Oliver serà el nou secretari d'Estat de Comunicació del govern de Pedro Sánchez, segons va informar aquest dijous la Moncloa. Oliver (Madrid, 1963) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid.El 1983 va ser becat per la Cadena SER i durant 22 anys va exercir la seva tasca com a reporter i presentador, primer a Radio Bilbao i després a Radio Madrid, on va dirigir el matinal de la Ser al cap de setmana i Hora 20 fins a arribar a ser subdirector del programa Hora 25. Posteriorment, va dirigir els informatius locals de Radio Madrid i va conduir El Foro, una per la qual va ser guardonat en dues ocasions amb l'Antena de Plata.Durant aquests anys va compaginar aquesta feina amb les substitucions d'Iñaki Gabilondo al capdavant de Hoy por Hoy. Amb la creació de Cuatro per part del grup Prisa, va donar el salt a la televisió com a editor i presentador de diferents edicions informatives. Fins a aquesta mateixa setmana ha estat dirigint i conduint a les pantalles de Mediaset l'informatiu Noticias Cuatro 2. El 2015, amb Miguel Ángel Oliver al capdavant, l'espai va rebre una Antena d'Or per la seva cobertura de la crisi dels refugiats.També és conferenciant habitual sobre processos de comunicació informativa i professor associat de diferents universitats. En l'actualitat, imparteix un màster de reporterisme en televisió a la URJC.

