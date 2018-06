Com es fa per veure el resultat sense votar? (o, plantejat d'una altra manera, com es vota en blanc o t'abstens?)

la cultura de les prohibicions

Per ciutadana13 el 8 de juny de 2018 a les 12:36 1 0

la cultura de les prohibicions limita els nostres drets bàsics. En comptes de preguntar-nos quines necessitats intenten els infants i joves satisfer amb els aparells electrònics, i aprofitar per fer un aprenentatge de la gestió d'aquests aparells i l'esperit crític; hi ha la tendència a prohibir perquè es busca un resultat ràpid a curt plaç que porta implícit que hi ha una autoritat que et diu com t'has de comportar; que no ajuda a aprendre a tenir esperit crític, ni a gestionar les noves tecnologies, ni a trobar solucions consensuades que tinguin en compte les necesssitats d'alumnes, pares i docents........ no podríem aprofitar aquestes situacions per aconseguir millorar les relacions tot empoderant-nos com a societat??