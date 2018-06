Els «hackers» que van fer possible l'1-O, al descobert

El programa 30 minuts d'aquest diumenge està dedicat als activistes informàtics que han estat testimonis o han format part d’aquest ampli entramat que va fer possible la votació. Sota el títol Hackers 1-O i fet per Mariona Bassa i Víctor Díaz, pretén mostrar el ciberactivisme voluntari que espontàniament va prendre el relleu de la Generalitat per construir, a contrarellotge, el sistema informàtic de l’1 d’octubre.El joc del gat i la rata va culminar la jornada del referèndum quan té lloc a la xarxa una autèntica ciberguerra. I a l'Internet de l'Estat, hi va acabar havent aquesta tardor un episodi de repressió i resistència sense precedents a Europa, tal com informa la nota de premsa enviada des de la cadena.Amb el tancament de la primera web del referèndum de la Generalitat, el dia 13 de setembre, va començar una persecució legal que es va desbocar les setmanes següents amb successives ordres judicials destinades a bloquejar més de cent pàgines web, la majoria, privades. Entre les ordres més polèmiques hi ha, la que obliga la Fundació.cat a exercir de censor revisant i bloquejant els continguts que parlin del referèndum, d’entre les cent mil pàgines web del domini.cat que té registrades.El contrapunt a aquest atac és l’aparició espontània d’un “hacktivisme” no organitzat que hi respon copiant i multiplicant les pàgines oficials i difonent eines perquè els usuaris es puguin saltar els bloquejos. La comunitat digital es rebel·la contra el que veuen com un atac alarmant a la neutralitat de la xarxa i se sumen a la causa autèntics mites com Julian Assange, Edward Snowden, Peter Sunde i grups com Anonymous.Aquesta lluita té el seu punt culminant el dia 1 d’octubre. Amb una Generalitat molt vigilada des de finals de setembre, el lideratge del sistema informàtic l’han assumit una desena d’activistes voluntaris que aconsegueixen mantenir viu el cens universal de votants, contra atacs informàtics de primera magnitud. El més visible és el que impulsen alguns usuaris d’una coneguda comunitat virtual espanyola.El reportatge dona veu a molts dels activistes informàtics que han estat testimonis o han format part d’aquest ampli entramat que va fer possible la votació. I investiga alguns aspectes més desconeguts, com ara qui hi havia darrere l’atac al referèndum, el paper de les grans operadores de telecomunicacions espanyoles en la censura, el polèmic sumari que s’està instruint des del jutjat número 13 de Barcelona o el silenci i la inhibició, fins ara, de les institucions europees que haurien de vetllar per la llibertat d’expressió a les xarxes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)