Les recomanacions del cap de setmana: de Quim Monzó a Benvinguts a Pagès

Quim Monzó rebia aquest dilluns el 50è Premi d'Honor d eles Lletres Catalanes. Per celebrar el guardó, res millor que llegir els Vuitanta-sis contes, una obra on podem degustar el millor Monzó després de revisar els seus contes publicats fins a Guadalajara, publicat el 1996. Hi trobarem Uf, va dir ell, Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury, L’illa de Maians, El perquè de tot plegat i Guadalajara. Edita: Quaderns Crema.

