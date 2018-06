​Barcelona acorda amb les funeràries facilitar l'accés als serveis gratuïts i a preu reduït

L'Ajuntament de Barcelona i les empreses Mémora i Àltima han acordat regular l'accés als serveis funeraris gratuïts i bonificats. El consistori ha plasmat aquest pacte en un decret que entrarà en vigor les pròximes setmanes, i amb el qual es fixen les condicions per garantir l'accés universal a les persones amb pocs recursos que no poden assumir-ne el cost. Calcula que es doblarà el nombre de beneficiaris dels enterraments de baix cost.El decret, que al consistori també s'ha pactat amb el Grup Demòcrata –el PDECat-, arriba després que el govern d'Ada Colau hagi aparcat el projecte de crear una funerària pública per rebaixar el cost dels enterraments davant la incapacitat d'acordar-la amb l'oposició. Segons ha informat aquest divendres l'Ajuntament , el decret "consolida un canvi de model" en l'accés als serveis funeraris. El consistori ha concretat que "permet passar d'un model de beneficència a una política pública regulada i objectivable que garanteix els drets dels ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat".La mesura s'ha aprovat en compliment de les ordenances de serveis funeraris. Fins aranomés asseguraven l'obligatorietat de les empreses funeràries que operen a la ciutat a realitzar aquests serveis, i les empreses així ho feien després de l'autorització emesa pels serveis socials. Malgrat això, no hi havia fixades unes condicions clares de quines eren les persones que podien accedir-hi, ha explicat el consistori.Les empreses Mémora i Àltima assumeixen els costos que suposa la cobertura dels serveis gratuïts i bonificats. A partir de l'entrada en vigor del decret, informaran sobre l'existència d'aquestes prestacions i en quines condicions els usuaris hi poden accedir.L'accés gratuït o bonificat dels serveis funeraris es realitzarà, com ja succeeix amb altres serveis municipals, a partir de l'Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC) i amb un informe dels serveis socials que acrediti que no es disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei.Els serveis gratuïts als quals tindran dret les persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 0,66 inclouen informació i assessorament sobre els serveis mínims que són objecte de prestació gratuïta; recollida del difunt; subministrament del fèretre; realització de pràctiques higièniques i sanitàries bàsiques sobre el cadàver, col·locació en el fèretre i dipòsit del cadàver fins al moment del trasllat al cementiri o crematori, i trasllat del difunt fins al tanatori i fins al cementiri o crematori ubicat a la ciutat de Barcelona.Aquelles persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 1 tenen dret a una bonificació del 20% del servei. Aquests beneficiaris poden contractar serveis suplementaris, com per exemple els associats a una cerimònia, fins a un màxim de 2.500 euros, per tal de mantenir el dret a la bonificació.

