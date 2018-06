Rescaten un nadó enterrat durant set hores just després de néixer a Brasil

Una nadó acabat de néixer ha estat recuperat per la policia brasilera després de ser enterrada sota terra durant 7 hores a la ciutat de Cuiabá, a l'estat de Mato Grosso. Segons informen les autoritats, la mare i l'àvia de la petita van prendre la decisió perquè es pensaven que havia mort després del part i van optar per donar-li sepultura al pati de casa seva.Els agents van desplaçar-se al lloc després que una trucada els alertés. Un cop allà, les autores van indicar-los el lloc i van procedir a desenterrar-la per poder-li realitzar l'autòpsia. La sorpresa va arribar quan van començar a sentir els plors de la criatura. Van aconseguir desenterrar-la després de gairebé set hores i va ser traslladada a un hospital de la ciutat per hipotèrmia greu i trastorn de coagulació.A posteriori, les autoritats van descobrir que la mare, de 15 anys, va donar a llum al lavabo de casa seva després de començar a tenir contraccions. La besàvia del bebè va ser detinguda i va al·legar que es pensava que el nadó havia nascut mort després d'un part prematur. Llavors, seguint els costums indígenes, van decidir enterrar-lo al pati de casa sense que la visités cap metge.La investigació se centra ara en saber si la mare, de 15 anys, i l'àvia del nadó van cometre un delicte d'infanticidi. "Tenim 10 dies per concloure la investigació. Traçarem una línia d'investigació per saber si hi va participar de l'adolescent i de l'àvia. Fins llavors, l'única detinguda és la besàvia, que va enterrar el nadó", va assenyalar la policia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)