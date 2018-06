El govern espanyol considera «urgent» obrir diàleg amb Catalunya

La nova portaveu del govern espanyol i ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha reconegut que "urgeix obrir un diàleg amb Catalunya" i ha anunciat que se celebrarà una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, "probablement abans de l'estiu". En declaracions a Radio Euskadi , Celaá ha confiat a més que el "marcatge" a l'Executiu de Pedro Sánchez per part d'alguns grups polítics que van recolzar la moció de censura sigui "just".Després d'assenyalar que "indubtablement" l'Executiu nomenat pel president Sánchez representa un Govern "feminista", ha valorat que es tracta d'onze ministres que estan "al càrrec de carteres molt importants i avesades en la tasca que realitzaran".Qüestionada per les crítiques rebudes per part d'alguns partits polítics com Podem, la portaveu de l'Executiu ha afirmat que comptaven amb sofrir un "marcatge", per ser "la tasca dels que estan a l'oposició", però ha confiat que sigui "just".Respecte a la situació que es viu a Catalunya i a la integritat territorial de l'Estat, Isabel Celaá ha reconegut que "òbviament Catalunya és una de les nostres obligacions a atendre, una de les nostres preocupacions"."Urgeix obrir un diàleg amb Catalunya, amb la Constitució a una mà i el diàleg sense descans a l'altra. Quan les persones es transformen es transformen les actituds també i, de sobte, allò que no existia, que són els acords, comencen a existir", ha afirmat.En aquest sentit, ha explicat que pròximament se celebrarà una "reunió" amb el nou president català, Quim Torra, i "amb tots els presidents autonòmics". "Una reunió amb Torra que serà probablement abans de l'estiu", ha afegit.Amb relació a les relacions entre PSOE i PNB, Celaá les ha situat en un lloc "molt important", ja que "no en va la moció de censura va triomfar també gràcies al seu suport"."A més, compartim molt amb el PNB. Vam viure tota l'oposició franquista a l'exili i també hi ha categories polítiques i de contribució als problemes socials que hem compartit", ha afirmat, al mateix temps que ha ressaltat que és "molt el que ens uneix".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)