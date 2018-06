El govern espanyol aixeca la supervisió financera dels comptes de la Generalitat

El govern de Pedro Sánchez ha aixecat la supervisió financera dels comptes de la Generalitat i ha donat instruccions als bancs perquè el Govern Torra pugui fer els seus pagaments sense passar pel control de la hisenda espanyola. La ministra d'Educació i portaveu, Isabel Celaá, ha dit que l'executiu "ha donat instruccions als bancs perquè atenguin les despeses del Govern català sense la supervisió del segell de l'executiu espanyol".Una de les primeres responsables polítiques catalanes a reaccionar ha estat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, qui ha manifestat que "sense conèixer els detalls concrets de l'aixecament, si es tracta de la intervenció financera reforçada que es va aplicar el juliol i el setembre, ja va quedar derogada amb la caiguda del 155 la setmana passada.Des de l'estiu, el Govern havia de passar pel control d'Hisenda, que autoritzava qualsevol pagament. L'executiu català, però, haurà de seguir enviant l'informe mensual de control vinculat al FLA que estava vigent des del 2015, poc després de la declaració sobiranista del Parlament del 9 de novembre, considerada per l'Estat com l'inici del procés de secessió.En la seva compareixença, la ministra portaveu ha afirmat que "el principal problema d'Espanya és la seva integritat territorial". Així ho ha assegurat després del consell de ministres celebrat aquest divendres a la Moncloa. Celaá ha afirmat que el govern Sánchez dialogarà amb la Generalitat "amb la Constitució en una mà i el diàleg a l'altra". Sobre la relació entre Catalunya i l'Estat, la ministra ha assegurat que "venim a normalitzar". També ha expressat que Pedro Sánchez es reunirà aviat amb "tots els presidents autonòmics, no només amb Torra".Ha afirmat que el tema de Catalunya és "transversal pel govern". Ha informat que el primer pas en aquest sentit el farà la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet. Sobre la situació dels presos i el seu possible acostament a Catalunya, Isabel Celaá s'ha resistit a entrar en aquest tema i ha dit només que "la seva situació depèn del jutge instructor".Avui mateix, abans de la reunió del consell de ministres, Isabel Celaá havia dit en unes declaracions a Ràdio Euskadi que "urgeix obrir un diàleg amb Catalunya".La portaveu ha exposat que el govern espanyol vol dur a terme "una agenda modernitzadora". Celaá ha subratllat "l'emoció" en què ha tingut lloc la reunió del nou executiu, que ha dit que estarà "al servei dels interessos d'Espanya".El d'avui ha estat el primer consell de ministres del mandat de Pedro Sánchez. Els membres del nou govern espanyol van prometre els seus càrrecs davant del rei ahir dijous. L'expectació era enorme. Per primer cop en molt de temps, no ha estat Íñigo Méndez de Vigo qui s'ha dirigit als periodistes per informar.

