Els botiguers de Mataró demanen la dimissió de l'alcalde per permetre la manifestació unionista

El fets del passat dissabte 2 de juny a Mataró, amb la confluència de dues manifestacions i l’ampli dispositiu policial que va tancar alguns carrers del centre, segueix cuejant. Ahir dijous, en l’audiència prèvia al ple municipal de l’Ajuntament, la Unió de Botiguers de Mataró (UBM) va elevar el to de la protesta feta pública dilluns i va arribar a demanar la dimissió de l’alcalde, el socialista David Bote, per la gestió que va fer dissabte i que va provocar el tancament durant hores i “en el millor horari comercial del mes” de més de 60 botigues, segons informa Tot Mataró

Si dilluns els botiguers quantificaven en prop d’un 20 per cent de la facturació mensual les pèrdues que els haurien generat les mesures de seguretat adoptades, davant del plenari Jordi Novo, el seu president, va exigir “que no es tornin a repetir actuacions com aquestes demanem una disculpa pública i que es depurin responsabilitats als qui han donat permís per fer una manifestació de risc al centre de la ciutat i el horari comercial” arribant a demanar la dimissió de l’alcalde “com últim i màxim responsable ja que òbviament estava assabentat de tot el que succeïa”.

El que enfurisma els botiguers és que “l’afectació no va ser només als comerços de la part tancada, sinó que se'n va ressentir tot el teixit econòmic de la zona”, segons va apuntar el President de UBM.

Els botiguers repliquen a l'alcalde que doni "males excuses" i que no estigués entre les prioritats la salvaguarda de l'activitat comercial. L'alcalde, David Bote, va respondre a l’entitat in situ minimitzant l'afectació i insisteix que la responsabilitat del dispositiu és dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, lamenta que se li estigui atorgant "una competència que no té".Els botiguers repliquen a l'alcalde que doni "males excuses" i que no estigués entre les prioritats la salvaguarda de l'activitat comercial.

També ahir el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme va lamentar en un comunicat la gestió que es va realitzar dels espais del centre de la ciutat en motiu de la manifestació unionista i la contramanifestació antifeixista del dissabte 2 de juny, en que es va tancar l'accés a la Riera i els principals carrers del centre de la ciutat davant el risc de possibles aldarulls. Els restauradors asseguren que el blindatge policial va suposar importants afectacions econòmiques i lamenten que no se'ls avisés "com a mínim amb 48 hores d'antelació" com, asseguren, preveu la normativa municipal.



Els bars i restaurants afirmen que estan "absolutament d'acord" amb l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, però demanen a les administracions públiques que això "no vulneri el dret a l'activitat econòmica d'altres col·lectius".

Per tot plegat, el gremi qüestiona "tant la gestió de l'espai com l'àmbit territorial en que es va permetre la manifestació" i suggereix que manifestacions d'aquestes característiques no es facin al centre de la ciutat en dies de màxima afluència de públic i es puguin traslladar a altres indrets “com per exemple el Parc Central nou o vell, el Pla d’en Boet o d’altres zones obertes que no tingui implantació d’hostaleria i comerç”, resen en el comunicat.

