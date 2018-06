​França prohibirà l'ús dels mòbils a les escoles i instituts

La proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges a été adoptée en séance publique en première lecture. #DirectAN pic.twitter.com/VRjAi28II1 — Commission des affaires culturelles (@AN_AfCult) 7 de juny de 2018

França prohibirà l’ús dels telèfons mòbils a les escoles i els instituts a partir del curs vinent, que començarà el setembre. El Parlament ha aprovat el projecte de llei sobre la regulació dels aparells en primera lectura.Aquesta mesura és una de les promeses del president francès Emmanuel Macron. El govern francès vol reduir el ciberassetjament i l’addició al mòbil entre els adolescents.Des de l’any 2011, les guarderies, escoles de primària i instituts ja prohibeixen l’ús de mòbils en alguns llocs fixats pel reglament intern d’aquests establiments escolars. A efectes pràctics, això significa que correspon a cada centre fixar les condicions d’utilització, i que es poden fer servir per buscar recerques escolars o a l’hora del pati, per posar uns exemples.Ara, per unificar criteris i restringir el seu ús, Macron vol anar més enllà i la mesura afectarà no només l’aula sinó tot el recinte escolar. O sigui, a partir de setembre, els alumnes francesos podran deixar els seus mòbils a casa.

