VÍDEO Un català, presentat a Harvard com a «ciutadà de la República»

Discurs de graduacio a Harvard Extension School.



Que et presentin com a ciutada de la Republica de Catalunya a Harvard: IMPAGABLE (min 1' 05")https://t.co/vLnCKrYQTt via @YouTube@lizcastro @elsa_artadi — Bernat Olle (@bernatolle) 7 de juny de 2018

Bernat Olle va impartir el discurs de graduació a diversos alumnes de la Harvard School Extension amb el llaç groc de suport als presos polítics. Durant la introducció a la seva persona, el presentador el va definir com a "ciutadà de la República de Catalunya". Va dedicar les seves paraules a la importància de trobar allò que els mogui i els interessi per seguir el seu camí després de la universitat.El mateix Olle, que va estudiar a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va fer el doctorat en Enginyeria Química al MIT de Boston i és fundador de l'empresa Vedanta Biosciences, va ser nomenat "innovador espanyol de l'any de menys de 35" per la mateixa revista del MIT l'any 2013. També va estudiar un MBA al prestigiós institut de Boston."Impagable", va escriure Olle a Twitter, mentre incrustava el vídeo íntegre de la intervenció i el moment (al voltant del minut 1) en què el presentador el defineix amb la ciutadania catalana. Una piulada que va rebre l'aplaudiment del president Quim Torra. "Enhorabona!", va escriure.

