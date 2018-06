​Lax'n'busto busca cantant per enregistrar un disc amb noves cançons

Lax'n'busto tornarà als estudis aquesta tardor per enregistrar noves cançons després de sis anys sense fer-ho. El grup del Vendrell ha engegat un procés de recerca de vocalistes per a convidar-los a participar en el disc i està previst que, de cara la setmana vinent, es faci pública una convocatòria per les xarxes per a descobrir i donar l'oportunitat a nous cantants. Tot plegat, després que Salva Racero, que havia estat vocalista des del 2006, deixés el grup.El nou disc es farà amb la producció de Santos Berrocal i Fluren Ferrer i s'enregistrarà i mesclarà entre la Casamurada i Blind Records.El grup, amb Pemi Fortuny al capdavant fins al 2006 i amb Salva Racero fins a finals del 2016, busca un cantant, emergent o desconegut. El 2016, Lax'n'busto va celebrar la gira dels 30 anys i va enregistrar l'actuació final a la Sala Razzmatazz per distribuir-la en DVD.Aquesta va suposar la primera aturada del grup als escenaris i l'últim concert que van fer amb Racero com a vocalista. L'any passat, el grup va enregistrar una versió de Que boig el món, Crazy world, cantada per l'irlandès Peter M. Smith.

