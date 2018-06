Les polèmiques imatges de Romeva, Forn i Junqueras es van enregistrar amb un «rellotge espia»

La Secretaria General d’Institucions Penitenciàries ha obert una investigació per tal d’esclarir com es van enregistrar les imatges dels exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva a la presó d’Estremera , on es mostren diversos moments de la seva vida quotidiana. Els vídeos han estat emesos per l’Ara i després per La sexta.Tot apunta que la investigació ha anat ràpida i que ja hi ha els primers resultats. Les imatges van ser enregistrades recentment amb "un rellotge espia" introduït al centre penitenciari i que portava un reclús, ara en permís penitenciari, segons apunta El Periódico . El rellotge, d’aparença esportiva, es pot trobar fàcilment al mercat i costa entre 350 i 450 euros.La publicació d'aquestes imatges han sacsejat l'escena política. El Govern també s'hi ha referit després de la reunió d'aquest dijous. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha afirmat que són unes "imatges dures i colpidores" i ha reclamat "explicacions a Institucions Penitenciàries per la vulneració dels drets" dels presos. "És inexplicable que no tingui conseqüències la vulneració d'aquests drets", ha afegit la portaveu de l'executiu.El lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, ha enviat un breu escrit al director del centre penitenciari en el qual reclama al responsable de la instal·lació que obri una investigació per detectar quins errors de seguretat han permès l'enregistrament del vídeo. En el document al qual ha tingut accés NacióDigital, l'advocat considera els fets una "indeguda filtració d'imatges".Andreu Van den Eynde ha advertit que "el dret a la intimitat i a la pròpia imatge són irrenunciables". "La sensació de sentir-se espiat no deu ser gaire plaent", ha insistit l'advocat, i ha apuntat a un possible "mòbil econòmic": "Tot apunta que és un negoci", ha dit. També ha assegurat que els escorcolls a Estremera no són en profunditat o bé són aleatoris, i "si algú vol introduir-hi un objecte prohibit ho acaba fent".En declaracions a La nit a 8tv, l'advocat de Junqueras i de Romeva no ha volgut entrar en el debat sobre si el dret a la informació justifica la difusió de les imatges, però ha insistit que només vol protegir els seus clients: "No m'interessa la instrumentalització política de les imatges, jo només he de defensar els meus clients". L'advocat assegura que si l'autor del vídeo ha estat un intern "rebrà una sanció molt severa" perquè "està cometent un delicte".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)