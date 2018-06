La jutge envia a la presó el detingut pel crim de la menor de Vilanova i la Geltrú

La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó provisional sense fiança per a l’home de 42 anys detingut com a presumpte autor del crim de la menor de Vilanova i la Geltrú morta dilluns. La magistrada l’acusa d’un delicte contra la vida –resta determinar si és assassinat o homicidi-, d’un delicte d’abús o agressió sexual a menor de 16 anys i d’un delicte de detenció il·legal.Fonts judicials han detallat que l’acusat ha declarat durant prop d’una hora i mitja, durant la qual ha assegurat que no recorda haver matat la nena, alhora que ha admès que la tarda del crim havia consumit una quantitat elevada de drogues i alcohol . Segons la seva defensa, l’home s’ha mostrat penedit pels fets de què se l’acusa, mentre l’acusació particular exercida per la família de la víctima ha assegurat que les explicacions de l’arrestat són “fàcilment desmuntables”.

