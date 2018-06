ERC demana que Berga denunciï «El Español» pel reportatge que comparava nazisme i Patum

Els regidors republicans Jordi Pujals i Ermínia Altarriba durant el plenari. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

L'alcaldessa Montse Venturós durant la intervenció del secretari. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al ple de Berga volia entrar aquest dijous al ple ordinari dues mocions d'urgència. Una per a la creació d'una comissió per a l'estudi i ordenació de les llicències i ordenances per les festes de la Patum, i l'altra que comminava a "emprendre accions legals contra el diari 'El Español'" per l'article que comparava l'aspecte de la plaça de Sant Pere engalanada de llaços grocs per Patum amb l'Alemanya nazi.L'entrada de les mocions al ple s'ha sotmès a votació i ha comptat amb els vots a favor dels tres regidors republicans i l'abstenció dels catorze restants, de la CUP, PDECat, PSC i ICV. En no haver-hi majoria absoluta, tècnicament no s'ha pogut donar entrada a les mocions. Ha estat, doncs, en els precs i preguntes que ERC ha llegit ambdues mocions com a precs, el que els ha valgut una dura advertència del secretari municipal. Entre d'altres, el secretari ha expressat que una petició, com la que estaven fent, d'interposar una querella per difamació, requeria d'un informe preceptiu de secretaria sobre els riscos. L'alcaldessa Montse Venturós s'ha compromès a estudiar la petició dels republicans, seguint les indicacions que fossin necessàries, i per tant disposant també abans d'un informe tècnic.El regidor Jordi Pujals, que ha advertit al principi que aquesta era la primera vegada que una moció d'urgència no entrava al ple, ha llegit un fragment del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i ha expressat que "enlloc queda dit quan s'han de presentar les mocions d'urgència". El secretari li ha demanat llavors que no dirigís les crítiques cap al personal tècnic de l'Ajuntament, ja que la seva tasca com a regidor era la de fer "oposició a l'equip de govern".En el prec d'ERC s'ha subratllat que "el passat diumenge 3 de juny, el diari digital d'ultra dreta de 'El Español' publicava un reportatge sota el títol 'El vídeo que muestra como la estética nazi se apodera de Cataluña'". Pujals ha advertit que l'article presentava "una clara intenció difamatòria", ja que comparava el nazisme "amb les expressions populars de les nostres festes" i era "un insult a les víctimes directes i indirectes dels nazis", com ha expressat també aquesta setmana Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) del Berguedà . Així, els republicans han sol·licitat condemnar "la banalització" del nazisme i començar els tràmits pertinents per interposar una querella per difamació" al mitjà. Pel que fa a l'arrencada de llaços grocs, de cartells i de l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga, que va patir Berga a l'abril , el regidor de Governació, Francesc Ribera Titot, ha anunciat que ja es disposava de l'informe del cap de policia sobre les accions de la policia d'aquell dia. L'equip de govern s'ha ofert a reunir-se de nou amb l'oposició per exposar-los l'informe i Ribera ha recordat que qui decidirà si es pren algun tipus d'acció al respecte dels policies locals que es veuen al vídeo, i que aparentment no van actuar contra el grup que els va passar per davant amb material arrencat, són els serveis tècnics de recursos humans. "La meva tasca no és la de xerif", ha reblat Ribera.En relació a les mocions d'ERC, que han acabat entrant com a prec, la regidora republicana Ermínia Altarriba ha explicat que "hem detectat un malestar evident entre els establiments de restauració i venda per certes irregularitats" en els establiments de venda de begudes i bars en general. "És un tema, evidentment, complex que creiem que s'ha de tractar de forma calmada i donant veu a tots els sectors implicats", ha defensat Altarriba. La regidora d'ERC ha proposat crear una comissió amb representants de la Unitat Regional de la Policia Administrativa (URPA), tècnics de l'ajuntament, la cap de la policia local, representants del comerç i l'hostaleria, així com de les associacions de veïns, dels firaires de Patum i de cada grup municipal.El regidor de Governació, Francesc Ribera, s'hi ha mostrat d'acord, i s'ha compromès a crear un grup de treball, i no una comissió. Ribera ha recordat que fa dos anys ja va fer-se una reunió especialment àmplia "per trobar una solució que s'adaptés a llei" i que "tots els intents" van ser infructuosos. "D'ençà que es pot obrir un establiment amb una simple autorització, el que pot fer l'Ajuntament de Berga és anar-hi, veure si es compleix amb allò que es sol·licita, i donar 10 dies perquè respongui", ha afirmat Ribera. El termini de 10 dies permet a aquestes persones no respondre, perquè quan passa el termini, la festa també s'ha acabat. "Si és més fàcil fer una reunió amb aquests agents, no tenim cap problema, però des de la reunió de fa dos anys, no m'han arribat més inquietuds perquè s'és conscient que no hi podem intervenir", ha dit Titot.

