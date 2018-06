L'advocat de Junqueras i Romeva apunta a un mòbil econòmic en la filtració d'imatges dels presos

Andreu Van den Eynde ha advertit que "el dret a la intimitat i a la pròpia imatge són irrenunciables". Ho ha dit amb motiu de la filtració d'imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn a l'interior de la presó d'Estremera. "La sensació de sentir-se espiat no deu ser gaire plaent", ha insistit l'advocat, i ha apuntat a un possible "mòbil econòmic": "Tot apunta que és un negoci", ha dit. També ha assegurat que els escorcolls a Estremera no són en profunditat o bé són aleatoris, i "si algú vol introduir-hi un objecte prohibit ho acaba fent".En declaracions a La nit a 8tv, l'advocat de Junqueras i de Romeva no ha volgut entrar en el debat sobre si el dret a la informació justifica la difusió de les imatges, però ha insistit que només vol protegir els seus clients: "No m'interessa la instrumentalització política de les imatges, jo només he de defensar els meus clients". L'advocat assegura que si l'autor del vídeo ha estat un intern "rebrà una sanció molt severa" perquè "està cometent un delicte".Sobre la petició d'un trasllat a Catalunya, no s'ha mostrat optimista però ha recordat que "la llei atorga aquest dret i per tant s'ha de complir". "La teoria és clara: han d'estar a prop del seu domicili i la seva família", ha reblat.

