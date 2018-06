VÍDEO El «Polònia» també té les seves imatges de l'interior de la presó

Aquestes són les imatges de dins de la presó de les que tothom parla #PolòniaTV3 pic.twitter.com/osDPLLXZbX — Polònia (@poloniatv3) June 7, 2018

Aquests últims dies han transcendit imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn a la presó d'Estremera. La filtració ha generat polèmica i Institucions Penitenciàries investigarà com s'han pogut filtrar imatges de presos als mitjans de comunicació.Qui no se n'ha volgut quedar al marge ha estat el Polònia de TV3, que amb subtilesa però contundència ha compartit les "seves" pròpies imatges de la presó. En elles no hi surten pas els presos polítics catalans, sinó tots aquells delinqüents condemnats que no han entrat a la presó: la dona de Bárcenas, Iñaki Urdangarín o els ultres de Blanquerna.

