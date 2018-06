Torra enceta amb Iceta la ronda de contactes després de la plantada d'Arrimadas

És habitual que el president de la Generalitat, quan assumeix el càrrec, convidi gradualment els líders dels grups parlamentaris per analitzar la situació política del país. Quim Torra preveia encetar la ronda de contactes amb Inés Arrimadas, líder de Ciutadans -el partit més nombrós a la cambra catalana després de guanyar les eleccions del 21-D-, però ella s'hi ha negat . El motiu? La presència d'una pancarta al balcó de Palau per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.La cancel·lació de la cita amb Arrimadas ja es preveia al Govern des del migdia, quan han escoltat les paraules de la líder de Ciutadans al Parlament. "[La pancarta] és un símbol polític independentista que no és de tots els catalans", ha indicat la dirigent del partit taronja, que de passada ha exigit a Torra que es comprometi amb el "compliment" de la llei. La resposta no ha trigat a arribar: Elsa Artadi, consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, ha insistit que no retiraran el símbol fins a l'alliberament "No és una pancarta política. No es despenjarà. Si no són capaços de separar la política dels drets, és el seu problema. Torra té mà estesa per reunir-s'hi", ha apuntat Artadi, que també s'ha preguntat si els regidors de Ciutadans han deixat d'entrar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona a causa del llaç groc penjat a la façana.Tot plegat fa que la primera trobada oficial sigui amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC i dirigent cridat a tenir un paper rellevant en el diàleg que s'obrirà entre l'Estat i la Generalitat arran de l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa . De fet, a Iceta se l'ha pogut veure aquest dijous aplaudint en algun intercanvi de carteres a Madrid -especialment entusiasta en el cas de Josep Borrell, flamant ministre d'Afers Exteriors- i seguirà sent els ulls i les orelles de Sánchez a Catalunya.Tots els portaveus parlamentaris aniran desfilant per Palau, i de cara a la setmana vinent està previst que hi assisteixin Sergi Sabrià -ERC-, Xavier García Albiol -PP-, Xavier Domènech -Catalunya en Comú Podem- i Albert Batet, de Junts per Catalunya. Torra oferirà diàleg a tots els actors, especialment a l'hora de plantejar la batalla legal per les lleis socials recorregudes al Tribunal Constitucional (TC), així com també per revertir els efectes del 155 -excloent, en aquest cas, Ciutadans i PP-.Després serà el torn de les entitats -es dona per fet que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural tindran cita aviat- i dels agents socials, començant pels sindicats i continuant amb les patronals. El primer contacte de Torra amb l'establishment català es va produir a les Jornades del Cercle d'Economia, en les quals va elogiar -per bé que no compartir- la proposta de nou Estatut per superar la crisi catalana.

