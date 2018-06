L'«a por ellos» no genera odi, segons l'Audiència de Barcelona

Los separatistas y sus cómplices no se dan cuenta de lo que están haciendo despertar en España. Huelva, despedida GC q va a CAT pic.twitter.com/fxFKLxrWoS — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 25 de setembre de 2017

L'Audiència de Barcelona considera que el crit d'"a por ellos" no genera odi. Així ho assegura una interlocutòria avançada pel Món , després d'un llarg procediment judicial de vuit mesos que va començar a Vic. Els magistrats de l'Audiència consideren que els cossos policials espanyols són "immunes" a les provocacions d'odi o violència contra un col·lectiu i asseguren que l'"a por ellos" és "insuficient" per ser considerat un delicte d'odi.El periple judicial d'aquest crit va començar a Vic, on la Comissió de Drets Fonamentals del Col·legi d'Advocats va presentar una querella. La resolució judicial, a la qual va tenir accés, apuntava que l'"A por ellos!" no contenia "cap tipus de menyspreu o insult ni promovia cap generació de sentiments d'hostilitat contra persones o grups".Un altre dels motius exposats pel jutge va ser que no es podia dilucidar si eren un grup o tots o els catalans als quals anava dirigit el crit. També, que la policia no canviaria la manera d'actuar perquè "no es podia esperar que se sentissin provocats o promoguts a realitzar actes de violència per la simple i trivial recepció de missatges o estímuls banals".

