VÍDEO «Les forces armades són les que ens protegeixen»: primer dia de feina de la ministra de Defensa

Luis Planas, ministre d'Agricultura i Pesca. Foto: Europa Press





València, 1952. Advocat de formació, va fer la seva carrera política a la Junta d'Andalusia, on va ser conseller d'Agricultura i de Presidència. S'entenia bé amb els expresidents José Antonio Griñán i Manuel Chaves, i no tant amb Susana Díaz, amb qui es va enfrontar per la successió de Griñán. Finalment, no va aconseguir prou signatures per anar a primàries. Però Planas té també un vessant internacional: ha estat ambaixador al Marroc i en aquests moments era secretari general del Consell Econòmic i Social de la UE. És, per tant, una altra peça vinclada a Brussel·les junt amb la nova ministra d'Economia, Nadia Calviño. Planas té també un curiós fil de contacte amb el president Quim Torra: és nebot del periodista Josep Maria Planas, assassinat el 1936 per la FAI iun dels referents històrics de Torra.