Detingut un conductor d'autobús per masturbar-se mentre circulava

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut un conductor d’autobús després de ser denunciat per una passatgera per masturbar-se mentre circulava amb el vehicle. El conductor forma part de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que obrirà un expedient informatiu per saber el que ha passat, després de rebre un requeriment policial, segons han informat des de la companyia.El conductor, de 60 anys i sense antecedents policials, va ser detingut dimecres al matí com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit i després de declarar, va ser posat en llibertat a l’espera de passar a disposició judicial quan se’l requereixi.A finals de maig es va una presentar una denúncia a la comissaria on una jove passatgera afirmava que va pujar al vehicle, es va asseure a la dreta del conductor que, d’acord amb la seva versió, la mirava pel mirall. En un moment determinat, va observar com el xòfer es posava la mà a dins dels pantalons i feia moviments que podien relacionar-se amb la masturbació, i va assegurar que va arribar a veure-li el penis.

