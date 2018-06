​María José Lecha deixarà de ser regidora de la CUP de Barcelona

La líder de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, María José Lecha, deixarà de ser regidora durant aquest juny. Segons ha informat la formació aquest dijous en un comunicat, Lecha tornarà a incorporar-se a l'Hospital de Sant Pau fins a la seva jubilació, tornant a l'activisme i la militància de base a la CUP. La renúncia arriba quan ha complert tres anys com a presidenta del grup municipal, i pocs mesos després que es plantegés una votació interna en el partit per cessar-la com a regidora, si bé no es va acabar celebrant El partit ha explicat que, "a causa de l'inici de la seva jubilació parcial relacionat amb la seva feina, i per tant a la complementació amb una persona rellevista a l'Hospital de Sant Pau, no li serà possible seguir duent a terme les tasques com a regidora al consistori". Els ritmes de la institució, sovint, no són compatibles amb alguns projectes personals i laborals, ha ressaltat la formació, que ha expressat que respecta els canvis vitals dels seus integrants.El relleu de Lecha sortirà de la llista de les darreres municipals, si bé la CUP no ha detallat qui serà. El primer a la llista seria Oscar Simón. No és el primer cop que es produeix una substitució al grup municipal, i fa un any Josep Garganté va deixar-lo i va entrar Eulàlia Reguant en el seu lloc . La CUP de Barcelona també ha anunciat que l'1 de juliol celebrarà una assemblea general per fer balanç del mandat i marcar les línies de futur.

