El Homrani referma que el desplegament de la renda garantida és una prioritat del Govern

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s'ha marcat com a prioritat de la legislatura el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Ho ha reafirmat aquest dijous a la tarda després de mantenir la seva primera reunió institucional com a membre de l'executiu amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros.Els líders sindicals han traslladat al conseller la necessitat de "donar una resposta clara" a "l'emergència social de la precarietat i la pobresa" amb el desplegament "total" de la renda garantida. El Homrani ha insistit que és "un dels primers elements" que volen tirar endavant i ha celebrat que el Consell de Govern hagi aprovat aquest mateix dijous una partida pressupostària de prop de 40 milions d'euros destinats a finançar-ne el funcionament. Després d'aquesta primera trobada amb els sindicats majoritaris a la seu del departament, el Homrani s'ha reunit amb representants de la Taula del Tercer Sector.El secretari general d'UGT ha celebrat el retorn a "una normalitat democràtica" després de set mesos sense poder reunir-se amb un conseller de Treball, i ha recordat la predecessora de el Homrani, Dolors Bassa. Ros ha afirmat que seran "exigents" amb el compliment dels "reptes" que té el país i han quedat "encallats" els darrers mesos. "Esperem poder concretar coses i avançar", ha dit.Per la seva banda, el secretari general de CCOO ha dit que el nou conseller ha donat el "missatge clar", reunint-se amb els agents socials. que "com a mínim" té la intenció de donar un "caràcter social" a les polítiques del seu govern. Pacheco ha insistit que cal lluitar "contra la precarietat del mercat de treball" i ha subratllat que calen més polítiques actives d'ocupació i més inspecció i vigilància.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)