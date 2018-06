La ràdio, les «fake news» i els podcasts, protagonistes del MAC de Granollers

El Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC), que s'ha fet aquest dimecres i dijous a Granollers, ha comptat amb la visita de 700 assistents, segons ha informat l'organització: "La nova edició del MAC buscava inspiració en mercats i experiències internacionals i definitivament l'ha trobat", han destacat. Un centenar de ponents han passat per la Nau B1 i el plató del Centre Audiovisual durant els dos dies que el MAC s'ha instal·lat a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. S'han ofert una trentena de ponències "amb un clar accent internacional" per convertir Granollers "en l'epicentre del sector audiovisual català".Pel que fa a les diverses jornades que s'han fet, la titulada Podcast IN/OUT. Nous formats de l'àudio digital, centrada en la ràdio, ha portat al MAC una representació d'empreses i professionals vinguts d'arreu d'Europa i de la resta de l'estat que han donat idees i opinions sobre el camí que ha de seguir la ràdio a Catalunya. També s'ha debatut sobre com adaptar els programes tradicionals a Internet . El director d'El món a RAC1, Jordi Basté, ha destacat que "hem de fer un Netflix a la ràdio, que puguis muntar una playlist a través dels podcasts". Carles Pérez, director d'El matí i la mare que el va parir, ha afegit: "Entenem que hem de fer coses diferents perquè el públic triï la ràdio musical enlloc de l'Spotify. Per la seva banda, Òscar Fernández, director del Catalunya migdia s'ha preguntat "si només hi ha un 8% d'oients de podcast, ens estem oblidant els oients tradicionals?".El mercat ha servit per conèixer exemples d'aquesta adaptació i la necessitat d'introduir els podcasts a la ràdio catalana. Santi Faro, cap de continguts de Catalunya Ràdio, ha defensat que a la ràdio pública tenen clar que cal apostar-hi i ha explicat el cas de Tor, tretze cases i tres morts, la primera sèrie de no-ficció de la ràdio, amb 17.000 visites en 2 dies.El MAC també ha posat xifres al consum de podcast. Graham Dixon, head of radio a l'European Bradcasting Union, ha presentat un estudi europeu sobre el consum de so en diferents formats: "Només un 3% dels espanyols escolten la ràdio a la carta, en comparació amb un 9% dels anglesos", ha precisat. María Jesús Espinosa de los Monteros, cap de projecte de Podium Podcast, ha afegit que "els oïents que arriben als podcast ja no se'n van".Totes les sessions de la jornada dedicada a la ràdio Podcast IN/OUT han destactat la necessitat d'adaptar els cotxes a les noves plataformes de consum d'àudio digital per globalitzar la seva escolta.La primera jornada del MAC s'ha centrat més en la televisió i els formats audiovisuals i ha posat sobre la taula la necessitat d'internacionalitzar projectes de proximitat i de fer-ho a través de noves narratives. Les sessions del dia 6 de juny també han parlat sobre com combatre les fake news i com fer front a la situació econòmica i política actual amb professionals d'alt nivell. En aquest últim cas, el fotoperiodista i il·lustrador Jordi Borràs ha reivindicat el poder notarial del fotoperiodista per combatre les fake news i ha dit que "una imatge hauria d'anar acompanyada de mil paraules" i que "les fake news són una arma política". Per la seva banda, l'expert Josep Maria Ganyet ha afegit que també són armes "de destrucció i distracció massiva", mentre que Miriam Hatibi creu que cal consumir diferents tipus de mitjans "per tenir més capacitat crítica i combatre les fake news".Pel que fa a noves narratives audiovisuals, la subdirectora de l'Ara, Georgina Ferri, ha destacat: "Un únic contingut s'ha de poder fer en format 360 graus per donar al lector diferents nivells de lectura perquè els mitjans de comunicació de masses estan despareixent. Hem de fer plataformes multimèdia". Per la seva banda, l'editor digital d’informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, Medir Plandolit, ha reconegut: "El consum està marcant els formats que realitzem" i "el vídeo està al centre de l’experiència dels nous formats".També s'ha debatut sobre els temps d'incertesa que es viuen en el sector audiovisual. La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet ha criticat que "que un periodista cobri 6 euros l'hora no és que no s'acosti al sou mínim interprofessional, és absolutament impresentable". Per la seva banda, la directora La Jornada, Laia Altarriba, ha afegit: "El perill és la immedietesa en què estem atrapades i com trenquem l'autocensura en temps de repressió". La presidenta del Comitè d'Empresa del TV3, Roser Mercadé, ha defensat que "el sector audiovisual promet, sempre que se'l cuidi".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)