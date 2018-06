El passat més fosc del nou ministre de l'Interior espanyol

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska

¿Quién es Grande-Marlaska? Es el Min. Interior de Sánchez q habría elegido Rajoy. De hecho, hasta ayer era vocal del GCPJ a propuesta del PP y es conocido por su talante conservador, como se ve en este hilo 👇 1/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

Fue él quien defendió a Espejel cuando fue apartada de la Gurtel por su proximidad al PP contra el criterio resto magistrados. Y fue él quien archivó el caso Yak-42 q apuntaba a Trillo contra el criterio de la Sala. Su nombramiento no gusta a los familiares de los fallecidos 2/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

En el conflicto vasco, está vinculado a las páginas más negras de la excepcionalidad. Tras el anuncio del fin de la violencia, mandó a Otegi a prisión, siguió defendiendo la política de dispersión, prohibiendo protestas e impulsó el caso Faisán q tanto rédito le dio al PP 3/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

En el conflicto catalán, su posición es igual de reaccionaria. Apoyó a Llarena en su cruzada contra los líderes soberanistas, consideró un “insulto” considerarlos presos políticos e impulsó el caso de la quema de fotos del Rey por el cual ESP ha sido condenada por el TEDH 4/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

Grande-Marlaska considera que “no se vulneran los DDHH” en los CIEs en contra del criterio ONU. Y se posicionó contra absolución dictada en el caso de la protesta 15-M ante el Parlament. ¿ Cuál será su forma de tratar como Min. Interior la inmigración o las protestas ? 5/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

Finalmente, Grande-Marlaska es un juez marcado por la sombra de las torturas. De las 9 veces q el TEDH ha condenado a ESP por no investigarlas, en 6 el juez responsable fue él. Designarlo como máximo responsable de los cuerpos policiales es un insulto a las víctimas. 6/6 — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 7 de juny de 2018

Fernando Grande-Marlaska. Aquest és el nom del nou ministre de l'Interior espanyol, una de les sorpreses del govern Sánchez. És un dels jutges estrella des que va a la carrera del 1987. Ha instruït molts dels casos més impactants que han sacsejat la societat, des del crim dels marquesos d'Urquijo a l'accident del Yak-42. Va viure molts anys amenaçat per l'organització ETA.Aquests dos records són dels més durs que es recorden. Aquest dijous, el tinent d'alcalde Jaume Asens, ha fet un fil a Twitter donant mostra de casos que mostren el passat més fosc del flamant ministre de l'Interior espanyol, "conegut per un tarannà conservador", apunta tot tirant d'ironia: "com es veu en aquest fil".

