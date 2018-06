​Ciutadans denuncia que l'Ajuntament de Vic no els deixa celebrar un acte

Inés Arrimada, líder de Ciutadans a Catalunya, ha denunciat aquest dimecres que l’Ajuntament de Vic (PDECat) no els ha donat permís per celebrar un acte a la ciutat. Van demanar de fer la trobada a la plaça de la Catedral de la capital d’Osona. Des de la formació taronja apunten que "no és admissible en democràcia perquè Catalunya és de tots”.Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament remarquen que fora de campanya electoral no es dona permís als partits per organitzar actes. La xarxa ha carregat contra el consistori perquè dies enrere s’hi va celebrar l’acte de suport a la política vigatana a l’exili, Marta Rovira. Aquest, però, estava organitzat pel Moviment 30/03. Ciutadans no té representació en cap ajuntament de la comarca d'Osona, però ja ha constituït grups a Vic i Manlleu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)