El Punt Lila per combatre el sexisme a la Patum atén més de 1.200 consultes

L'Ajuntament de Berga valora molt positivament el funcionament que ha tingut aquesta Patum el Punt Lila que va situar-se a la plaça de Viladomat i que va acompanyar, al llarg de tots els dies de festa, la campanya 'Vull la Nit!' per prevenir situacions de violència masclista i agressions sexistes a l'oci nocturn, i en aquest cas a la Patum. Segons dades facilitades pel consistori, el total de persones que van realitzar consultes o demanar informació al Punt Lila va enfilar-se fins a les 1.219.La regidora de Festes, Patum i Joventut, Mònica Garcia, ha explicat que "les consultes van ser unes 1.200, que van ser d'assessorament; i llavors, va haver-hi entre cinc i set acompanyaments que es van fer entorn d'agressions d'un grau lleu". La tasca d'assessorament i acompanyament al Punt Lila anava a càrrec del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), les responsables del qual ja van explicar a NacióDigital durant la Patum que les agressions que s'estaven detectant al voltant de la festa eren de baixa intensitat, però que estaven normalitzades en determinats comportaments. Les agressions sexistes que van detectar-se presentaven característiques en comú. "Per exemple, demanar algun retorn sexual a canvi d'algun objecte personal de la noia en qüestió", ha exposat Garcia. En un dels casos, un jove reclamava a una noia un petó per tal de tornar-li la sabata que havia perdut al passacarrers. En d'altres casos, un altre jove va demanar un petó a una noia a canvi de cervesa. "Són agressions que no per comunes, són menys greus", ha exposat Mònica Garcia. "Això és un xantatge de caire sexual i, per suposat, que es va fer un acompanyament i es va mostrar a la persona afectada totes les opcions que podia dur a terme", ha afegit Garcia. També va haver-hi una dona que va explicar que l'havien seguit pel carrer. La regidora ha afirmat que "no hi ha hagut denúncies d'agressió als cossos policials".La valoració que fa el consistori de la campanya és molt bona, fins al punt que la regidora ha assegurat que "el Punt Lila no només ha de ser present a les properes Patums, sinó que s'hi ha d'aprofundir tant com es pugui; sobretot en el que no es veu que és la formació, tant de les entitats que fan activitats a Berga com dels actors patumaires".De fet, l'Ajuntament de Berga es planteja obrir la formació a la ciutadania. "Ens plantegem fer formacions obertes, genèriques per a les persones de Berga, sense temàtica concreta patumaire ni de l'oci nocturn; sinó formacions transversals, que permetin que la societat berguedana estigui prou preparada per sensibilitzada per detectar situacions de risc i per detectar situacions d'agressió", ha dit Garcia.Durant la festa, el Punt Lila va repartir més de 10.000 adhesius de la campanya "Vull la nit!" contra aquest tipus d'agressions. "El que és més visible de la campanya, que és l'atenció i el Punt Lila, i que són els adhesius, etcètera, per suposat que també hi ha de tornar a ser; perquè tothom sàpiga que entra en un espai lliure d'agressions sexistes i a on hi haurà una vigilància, un acompanyament i una seguretat cap a les dones", ha afirmat Mònica Garcia.La campanya que ha dut a terme l'Ajuntament de Berga per Patum ha despertat interès en altres consistoris i entitats que ja han demanat assessorament al consistori berguedà. "Ens han demanat assessorament i conèixer l'experiència del que havíem fet a Berga per poder dur a terme campanyes semblants a la seva ciutat", ha comentat la regidora. "El primer que ens ho va demanar va ser l'Ajuntament de Lleida", ha afegit Garcia.També han contactat amb el consistori berguedà diferents associacions, com l'Associació de Joves de Molins de Rei, o d'altres entitats i organismes que participen en festes majors de la comarca del Berguedà."La intenció és continuar treballant amb la campanya "Vull la Nit!", i les properes accions seran durant la Festa dels Elois, al juliol", ha avançat Garcia.

