​Tres ferits greus en un xoc entre un camió i una furgoneta a l'AP-2, a la Bisbal del Penedès

Tres persones han resultat ferides greus i una menys greu arran d'un accident entre un camió i una furgoneta que s'ha registrat al punt quilomètric 228 de l'autopista AP-2, al seu pas per la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís s'ha rebut cap a les 14.57 hores d'aquest dijous.Les primeres informacions apunten que s'ha produït un fregament lateral entre els dos vehicles i que la furgoneta ha acabat bolcant. El succés ha obligat a tallar l'autopista en sentit Barcelona des de les 15.15 hores, però es fan desviaments per una àrea de servei. La incidència genera retencions puntuals d'entre mig i un quilòmetre.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat fins al lloc de l'accident quatre ambulàncies i l'helicòpter, el qual ha traslladat un dels ferits greus a l'Hospital de Bellvitge. Els altres dos ferits greus els han evacuat per carretera a l'Hospital Joan XXIII, mentre que el ferit menys greu l'han conduït a l'Hospital de Santa Tecla. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han desplaçat fins al lloc un total de sis dotacions i, els Bombers de la Generalitat, hi ha treballat amb quatre dotacions.

