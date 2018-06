Crema una planificadora de Mercadona

Una quarantena d’efectius treballen en les tasques d’extinció de l’incendi declarat la nit d’aquest dimecres a la planificadora proveïdora de Mercadona a Puçol (València), que està “controlat” i ha calcinat un 80% dels 30.000 metres quadrats de superfície de la neu, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València.Tot i això, segons ha explicat l’inspector en cap del Consorci, José Miguel Basset, en declaracions als mitjans de comunicació, tot i que les flames estan controlades, encara hi ha zones “inaccessibles”, especialment la nau central la coberta metàl·lica de la qual “ha col·lapsat molt aviat”.Ha explicat que, per ara, es desconeixen les causes d’un succés que va tenir l’origen a la zona sud de la planta, on es troben els forns. “D’aquí, el foc es va anar propagant, cap a l’est i després a l’oest”, ha explicat per assenyalar que les tasques d’extinció estan sent “complicades” a causa de les grans dimensions de la factoria i la diversitat de productes, molts d’ells tòxics, que emmagatzema.

