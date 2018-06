FOTOS Apareixen pintades feixistes a les façanes d'entitats culturals de Montcada i Reixac

Tot el suport a l'@uniomasrampinyo i al @casalelbrot.



Quatre feixistes volen donar peu als que fan el discurs del conflicte, però no se'n sortiran. Som un sol poble.



Feixisme, ni a #Montcada ni enlloc. https://t.co/dLILBdFex5 — J Sanchez Escrigas (@jordisaes) 7 de juny de 2018

Aquesta nit han atacat la seu del @casalelbrot. Expressem la nostra més enèrgica condemna per aquests fets. La convivència i el respecte han d'estar sempre per sobre de qualsevol ideologia. #Montcada https://t.co/9zNVnKj8DX — Cs Montcada i Reixac (@CsMontcada) 7 de juny de 2018

Esta noche por lo visto alguien se a dedicado a hacer pintadas de mal gusto. Desde @UnidadMontcada queremos mostrar nuestro rechazo a semejantes actos, no los compartimos ni compartiremos. #montcada pic.twitter.com/R9ZOo6X8Rm — Unidad MONTCADA (@UnidadMontcada) 7 de juny de 2018

El nostre rebuig més absolut davant de les pintades feixistes aparegudes al nostre municipi. La intolerància i el feixisme no cap en una societat demòcrata. Tot el nostre suport al @casalelbrot i @uniomasrampinyo #Montcada #FeixismeMaiMés pic.twitter.com/pFCgESkcqq — ICV Montcada (@ICVMontcada) 7 de juny de 2018

Fins a cinc denúncies per pintades o atacs "feixistes" a Montcada i Reixac, així ho ha donat a conèixer la CUP de la localitat a través de Twitter. Dues han estat fetes a la façana del Casal Popular El Brot, on han dibuixat una esvàstica, una creu celta i ho han acompanyat amb un "ratas", entre d'altres. I també a l'entitat cultural de Mas Rampinyo, on han pintat "Montcada fascista, fuera el comunista".A més, també ha aparegut un "Franco ha vuelto" sobre un llaç groc dibuixat al terra en un punt del municipi. L'entitat cultural Mas Rampinyo ha piulat: "Avui algú ha deixat les seves idees a la nostra façana. Siguem creatius no destructius si us plau. Llibertat d'expressió sí, però amb respecte". La CUP ha publicat un seguit de piulades amb fotografies de tot plegat.Les pintades han generat una condemna generalitzada a la població, també mitjançant les xarxes socials. El tinent d'alcalde, Jordi Sànchez, ha carregat contra els "quatre feixistes" i ha advertit que Montcada és "un sol poble. Feixisme, ni a Montcada ni enlloc". També Cs ha criticat l'acció, a la vegada, que ha mostrat tot el suport a l'entitat. En la mateixa línia que ICV.Fins i tot, el grup autoanomenat "ciutadans de bé, que es dediquen a a netejar porqueria groga" del municipi, Unidad Montcada, ha manifestat el seu rebuig contra aquesta acció i ha qualificat les pintades de "mal gust".

