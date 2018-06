El Govern elimina la reunió de Torra amb Arrimadas prevista per divendres

El Govern ha eliminat de la seva agenda la reunió del president, Quim Torra, amb la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, prevista per aquest divendres a les 10 hores. La també líder de Cs ha rebutjat aquest dijous al migdia reunir-se amb el cap de l'executiu al Palau de la Generalitat mentre hi hagi el llaç groc a la façana de l'edifici: "No em consideraré convidada per part del senyor Torra fins que demostri que el Palau és de tots", ha afirmat.La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha replicat aquest mateix migdia que la pancarta i el llaç de la façana no es retiraran, i ha lamentat "profundament" que Arrimadas rebutgi la reunió prevista per demà. "No és una pancarta política. No es despenjarà. Si no són capaços de separar la política dels drets, és el seu problema. Torra té mà estesa per reunir-s'hi", ha apuntat. Així, el primer líder polític que rebrà Torra en la ronda de contactes serà el secretari general del PSC, Miquel Iceta, a partir de les 12:30 hores de demà.

