VÍDEO La cara d'incredulitat de Sáenz de Santamaría quan Batet parla de Catalunya

La dirigent socialista Meritxell Batet ja ha assumit oficialment la cartera del ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Ho ha fet reivindicant la gestió pública, però també la diversitat de l'estat espanyol. "No ens podem conformar amb pensar en Espanya com una juxtaposició de territoris i de persones", ha argumentat. Batet ha fixat quin és l'objectiu en aquest sentit: que la societat espanyola visqui "la diversitat com una riquesa" i que es consideri "la pluralitat com un tresor que cal preservar".En el moment en què Batet ha fet referència a Catalunya, la ja exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha fet una curiosa cara que alguns han aprofitat per captar en vídeo .“Dialogar i consensuar. Aquestes són les bases de la nova política del segle XXI i això és imprescindible per enfrontar qualsevol empresa política", ha apuntat Batet sobre la seva aposta pel diàleg. Mentrestant, al darrere, Santamaría feia cara d'incredulitat. Podeu veure el moment al minut 00:54 del vídeo.Batet ha subratllat que pensar en les persones, el respecte i potenciar la convivència "en la mesura del possible" seran els pilars que mouran la seva acció al capdavant del ministeri. Sobre la seva figura recaurà bona part de la interlocució amb Catalunya, tal i com li ha encarregat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.La nova ministra ha agraït al PSC el suport rebut en la seva trajectòria. "Sense la seva determinació no seria avui la ministra del govern d'Espanya", ha afirmat. Batet també s'ha adreçat en català a les seves filles, a les quals ha promès dedicar tot el temps que tingui quan no estigui treballant.

