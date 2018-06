Èric Abidal, nou secretari tècnic del Barça

Èric Abidal serà el nou director esportiu del Barça. L'exblaugrana substituirà Robert Fernández, tal com ha informat el club en un comunicat aquesta tarda. D’aquesta manera, l’exjugador blaugrana, un dels més estimats per l'afició, torna a unir el seu vincle amb el FC Barcelona.Èric Abidal va arribar al club com a futbolista la temporada 2007/08 i hi va estar un total de sis temporades en les quals va conquerir 4 Lligues, 2 Copes del Rei, 2 Lligues de Campions, 4 Supercopes d’Espanya i 2 Supercopes d’Europa i 2 Mundial de Clubs.Aquí podeu veure un resum de la seva etapa al Barça.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)